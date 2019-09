Na mosteckém magistrátu se opět řeší park Střed – soutěž je za dveřmi

Na mosteckém magistrátu se dnes, v pondělí 16. září, schází ustavující schůze členů urbanisticko-architektonické soutěže na Znovuzrození parku Střed. Soutěž bude vyhlášena 25. září jako užší, jednofázová a neanonymní. Dne 4. prosince se uskuteční prohlídka parku a úvodní workshop pro soutěžící. Odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími bude nejpozději do 26. února 2020. Soutěžní návrhy by měly respektovat finanční limit 60 mil Kč včetně DPH na celkovou rekonstrukci parku. Řešení by mělo vycházet z finančních možností města na údržbu parku a být tak v souladu s dlouhodobou udržitelností jeho budoucího užívání a péče. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne nejpozději do 31. března 2020.