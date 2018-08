Na nádraží oloupil Pražana o mobil, vloupal se do dvou aut, šel do vazby

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil 34letého Mostečana ze zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu krádeže a poškození cizí věci. Obviněný měl v červnu ve večerní době před objektem nádraží pod pohrůžkou přesně nezjištěného nože s vysunutou čepelí, který držel v ruce, požadovat po poškozeném mladém muži z Prahy vydání mobilu. Ten mu telefon z důvodu obavy o svůj život raději vydal. Mobil nebyl policisty zajištěn. V témže měsíci měl muž na parkovišti o půlnoci u jednoho mosteckého hotelu vniknout násilím do zaparkovaného vozidla cizince. Z vozidla nic neodcizil a zanechal hmotnou škodu za 1 400 korun. V obci Obrnice se měl u jednoho objektu vloupat do auta a z něj odcizil rudl, kompresor, kabel, nářadí a další věci v celkové hodnotě 11 tisíc korun. Kompresor byl policisty zajištěn. Vyšetřovatel podal podnět na vazební stíhání a soud muže z Mostu do vazby poslal.