Na nový odbavovací systém autobusech a tramvajích se vyhlásí nová soutěž

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova bude znovu vyhlašovat znovu veřejnou zakázku na nový odbavovací systém. Ten už měl na Mostecku fungovat letos. Vyskytly se ale komplikace, které celou věc pozdržely.

Veřejná zakázka na nový odbavovací systém byla vyhlášena už vloni. Musela se ale zrušit. „Zadávací řízení bylo zrušeno na základě námitek účastníka řízení. Námitky se týkaly možného střetu zájmu jednoho z účastníků řízení. Dalším důvodem byly konzultace a následná kontrola veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace. Hledisko poskytovatele dotace je pro nás určující, neboť při jakémkoliv porušení by mohlo dojít ke krácení, tedy ztrátě dotace. Proto nyní dochází i k úpravě zadávacích podmínek pro nové výběrové řízení,“ uvedla Hana Syrová z oddělení komunikace, strategie a rozvoje mosteckého dopravního podniku.

Realizace celého systému zahrnuje dodání, instalaci, zkušební i ostrý provoz a měla by trvat 18 měsíců. Otázkou zůstává, kdy bude znám výsledek výběrového řízení a zda se nevyskytnou obdobné komplikace. „Kdy budeme znát výsledek výběrového řízení, zatím neumíme predikovat,“ potvrdila Hana Syrová. Pokud by ale vše bylo bez komplikací a vysoutěžilo by se v příštím roce, cestující by „na jednu jízdenku“ mohli cestovat v roce 2025.

Dotaci již má dopravní podnik přiklepnutou „Dopravní podnik v těchto dnech již získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 na realizaci projektu. Dotace činí 85 % celkových uznatelných nákladů,“ podotkla Hana Syrová. Zbývající prostředky by měl zaplatit dopravní podnik.

Náklady na realizaci projektu, vzejdou z výběrového řízení. Předpoklad je ale kolem 40 mil. Kč. „Cílem projektu je modernizace stávajícího odbavovacího systému v MHD měst Mostu a Litvínova, aby mohly být využívány platební karty, platba telefonem, hodinkami apod., a neposledně také integrace do systému Dopravy Ústeckého kraje. Výsledkem projektu bude zatraktivnění MHD pro cestující, a to zejména prostřednictvím zvýšení komfortu odbavení s využitím moderních technologií,“ uvedl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský,

Na webu dopravního podniku zaveden e-shop pro dobíjení elektronické peněženky i časového jízdného na čipové karty. I přesto, že cílem projektu je zvýšení podílu bezhotovostních plateb, hotovost zůstane zachována – ve vozech budou samoobslužné kasičky. Nový systém se bude zavádět souběžně za fungování stávajícího.

Současný odbavovací systém v MHD na Mostecku je technicky zastaralý a nevyhovuje již nárokům cestujících a ani objednatelů dopravy. Není již kompatibilní s ostatními dopravci a chybí mu i některé funkcionality, které v době jeho pořízení ještě ani neexistovaly.

Úvodní foto: Trocha nostalgie nikoho nezabije. Tento odbavovací systém jej již téměř zapomenutou historií, i když mnozí ho ještě pamatují.