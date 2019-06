Na Olympijský běh se můžete registrovat už jen do středy!

Účastníci amatérského závodu T-Mobil Olympijský běh si letos dají sraz na mosteckém autodromu ve středu 19. června. Velký okruh akci hostí už počtyřiatřicáté, běžci si mohou i letos vybrat ze dvou tratí. Delší měří 8,4 kilometru (dva okruhy), kratší 4,2 kilometru (jeden okruh). Ročník 2018 ozdobila účast 308 mužů a žen. „Rádi bychom, aby účast byla opět hojná. Pokud padne rekord z předloňského roku, kdy se na obě trasy vydalo 322 závodníků, potěší nás to,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Zájemci se mohou registrovat na www.olympijskybeh.cz/zavody/most-2018-2/, a to nejpozději do 12. června. Na místě už se nelze do závodu přihlásit. Nyní pořadatelé evidují 146 závodníků. Výdej startovních čísel se uskuteční jako tradičně v recepci budovy polygonu mezi 16:00 a 17:45 hodin, parkování v areálu je zdarma. Na velký závodní okruh se běžci přesunou podchodem pod dráhou. Na trať vyrazí v 18:15 hodin. Organizátorem mosteckého běhu je město Most, kontaktní osobou Mgr. Michal Vavroch, tel.: 602 232 994, e-mail: Michal.Vavroch@mesto-most.cz.

T-Mobil Olympijský běh je největší běžeckou akcí v České republice, v jediný okamžik vyběhne na různých místech v celkem 81 městech na tratě 75 tisíc lidí. Ambasadory letošní akce jsou úspěšná reprezentantka v biatlonu Markéta Davidová a olympijský medailista ve vodním slalomu Jiří Prskavec.

V areálu mosteckého autodromu se běhá už od roku 1985, o dva roky později se zdejší závod přihlásil k mezinárodní akci Olympijský běh. V Československu měl právě v tom roce premiéru v Praze na Strahově.

Běžci si dají další sraz na autodromu začátkem listopadu. Čeká je třetí ročník amatérského vytrvaleckého závodu The Most HALFMARATHON #3.