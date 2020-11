Na podzim stoupají střety se zvěří

Na Mostecku došlo za říjen 2020 k 108 dopravním nehodám. V porovnání s rokem 2019 je to o osm nehod méně. Letošní říjen došlo k lehkým zraněním u 15 osob. Těžké zranění ani smrtelné policisté neevidují, stejně jako loni v říjnu. Hmotná škoda způsobená při kolizích byla vyčíslena na částku 4 mil. korun. Celkem 32 nehod se stalo na silnicích I. třídy, 18 na silnicích III. třídy, v obci došlo k 60 střetům. Nejčastější příčinou bouraček byl nesprávný způsob jízdy, překročení povolené rychlosti a následovalo nedání přednosti v jízdě. Policisté k nehodám vyjížděli nejčastěji ve čtvrtek, nejméně řidiči bourali v úterý. K nejvyššímu počtu bouraček v dopravě došlo mezi 14. – 16. hodinou, nejklidnější doba z hlediska nehodovosti byl čas mezi půlnocí a 04. hodinou. Alkohol u viníka nehod byl zjištěn ve 3 případech, 2 osoby měly pozitivní test na drogy. Muži havarovali v 53 případech, ženy 13krát a tři osoby byly neřidiči. Opět nevíce osob bouralo s dobou praxe v řízení do pěti let. U 29 nehod se řidiči střetli se zvěří.