Na Skupovce a v SNP se začne s opravou vodovodu

Mostečané v ulicích SNP a v ulici Skupy budou muset počítat s výkopy. V této části města se totiž začne rekonstruovat vodovod. Potrubí je ve špatném stavu a dožívá. Bude proto nutné opravit více jak půl kilometru dlouhý úsek vodovodu, na který je napojeno zhruba dvacet tisíc obyvatel. Litinový vodovod, který zrekonstruuje Severočeská vodárenská společnost, byl uveden do provozu roku 1967. „S ohledem na jeho stáří se začíná na zařízení projevovat velký počet poruch. S ohledem na to, že se jedná o zásobní řad pro oblast II. tlakového pásma, způsobují poruchy velké škody. Z toho důvodu naše společnost rozhodla o jeho opravě,“ zdůvodnil tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík. Práce na rekonstrukci začnou již v nejbližších dnech. „Podle schváleného harmonogramu by měla být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tedy zhruba do 15. ledna 2018,“ doplnil ještě tiskový mluvčí.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 1 řad, potrubí bude provedeno z litiny o celkové délce 523,61 metrů. V části trasy bude provedena rekonstrukce zatažením nového potrubí do stávajícího betonového kolektoru, a to v místě křížení s komunikací v ulici Čsl. armády. Dále dojde k prodloužení přípojky pro zdravotní školu. „Rekonstrukce bude probíhat z větší části v nové trase. Vodovod bude uložen převážně v zeleni a chodníku na pozemcích statutárního města Most. Součástí stavby je propojení stávajících vodovodů v armaturních šachtách. Dále bude nutné osadit zde nadzemní hydrant a tři nové trasové uzávěry,“ informoval dále Jiří Hladík.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde Severočeská vodárenská pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických, a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.