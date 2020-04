Na výstavišti Zahrada Čech probíhá plošné testování na COVID-19

Areál výstaviště Zahrada Čech byl vybrán jako vhodné místo pro testování reprezentativního vzorku populace v Česku na přítomnost onemocnění Covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví představilo podrobnosti týkající se plošného testování. Reakce krizového štábu města Litoměřice i výstaviště Zahrada Čech musela být tedy velice pohotová. V průběhu následujícího dne proběhly již veškeré přípravy přímo na výstavišti Zahrada Čech. Samotné testování odstartovalo již ve čtvrtek 23. dubna 2020 a potrvá až do 1. května 2020. Testování bude probíhat denně od 8 do 18 hodin, přičemž doba od 8 do 10 hodin bude vyčleněna pro osoby starší 60 let.

Jediným možným vstupem pro zájemce je vchod přes bývalá Jiříkova kasárna (ulice Na Vinici). V bezprostřední blízkosti vchodu se nachází velkokapacitní parkoviště, které pojme až 1600 vozidel. Parkování bude koordinováno zaměstnanci Technických služeb města Litoměřice. „V areálu budou zájemcům k dispozici veřejné toalety s přístupem k teplé vodě a desinfekčnímu mýdlu. Prosíme všechny, kdo výstaviště navštíví, aby dodržovali zásady hygieny, po celou dobu měli nasazenou roušku a udržovali si od sebe odstup“ uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech, s. r. o.

Každý, kdo se k odběru dostaví, musí předložit průkaz zdravotní pojišťovny, případně jiný doklad obsahující rodné číslo. Testování bude probíhat formou rychlotestů, výsledky se testovaní dozvědí nejpozději do půl hodiny. Je doporučeno, aby se zájemci k testování dostavili nejpozději do 16. hodiny a předešli tak tomu, že nepřijdou na řadu před zavírací dobou.

Organizátorem testování není výstaviště Zahrada Čech ani město Litoměřice. Veškeré dotazy zodpoví přímo Ministerstvo zdravotnictví. Podrobné informace zájemci získají na webových stránkách covid-imunita.uzis.cz nebo na telefonní lince 1212.