Na železniční trati mezi Libochovicemi a Louny se chystá velká letní výluka

V letních měsících nás kromě oblíbených dovolených čekají také méně oblíbené výluky. Jedna z největších v Ústeckém kraji bude zahájena na železniční trati č. 114 v úseku Libochovice – Louny od 15. června a potrvá až do 22. září. Během této výluky bude vlaková doprava na lince U11 v úseku Louny město – Libochovice přerušena a převedena na náhradní autobusovou dopravu (NAD).

Jelikož by obvyklou náhradou jedním autobusem podél trasy dráhy došlo k neúměrnému prodloužení cestovních dob, je připraveno netradiční řešení, které by mělo cestujícím garantovat téměř shodný dojezdový čas v porovnání s bezvýlukovým stavem. Princip spočívá ve dvojité náhradě každého vlaku. Modrá trasa náhradní autobusové dopravy obslouží obce na pravém břehu Ohře a svým způsobem půjde o zastávkový autobus, který zajistí téměř všechny místní přepravní vazby. Z důvodu umístění obce Koštice jako jediné na levém břehu řeky Ohře a vzhledem k tomu, že je v obci Koštice do konce srpna úplná uzavírka komunikace II/249, pojede po druhé straně Ohře mezi Louny a Libochovicemi rychlíková červená linka, která bude zastavovat pouze v obci Koštice.

Jedná se o rozsáhlou akci, která se dotkne jízdního řádu nejen vlakové dopravy, ale zasáhne také autobusovou linku 705. Převedením vlakové dopravy do dopravy autobusové v cca hodinovém intervalu umožní v úseku Louny – Slavětín náhradu linky veřejné autobusové dopravy č. 705 modrou linkou NAD. Pro linku 705 bude v úseku Slavětín – Peruc,Telce platit zvláštní výlukový jízdní řád, který bude uzpůsoben příjezdům NAD do Slavětína pro zajištění přestupu mezi NAD a linkou 705. Z linky 705 se díky uzpůsobenému jízdnímu řádu ve Slavětíně dostanou cestující na navazující spoje oběma směry – jak do Loun, tak do Libochovic. V nahrazeném úseku Louny – Slavětín bude NAD zastavovat také na běžných zastávkách linky 705. Výlukové jízdní řády linek U11 a 705 budou běžně dostupné na všech obvyklých místech určených pro zveřejňování jízdních řádů DÚK.