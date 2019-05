Nabitý víkend v Rokáči Vinohrady

Mostecký hudební spolek připravil na nadcházející víkend v Rokáči Vinohrady dva skvělé koncerty. V pátek 24. května vystoupí legendární česká punková kapela DO ŘADY!, podpoří je STAMP OUT SYSTEM. V sobotu přijedou do Rokáče Vinohrady SEVEN a MIDDLEDARK.

DO ŘADY! je legendární česká punková kapela, založená v roce 1987. Dvaatřicet let na scéně, stovky koncertů, ět řadových alb. Rychlý punkrock roll se vším všudy. STAMP OUT SYSTEM je nekompromisní surový punk z Libořic. Českobudějovická parta SEVEN hraje od roku 1996. Kapela vydala osm řadových alb, nyní dokonce připravuje vydání vynilu. Honza Kirk Běhunek byl vyhlášen časopisem Muzikus šestým nejlepším kytaristou v historii Československa. Plzeňská kapela MIDDLEDARK hraje od roku 2013. Styl se pohybuje na pomezí heavy, thrash a power metalu. Kapela hraje ve čtyřčlenné sestavě – 2 kytary, zpěv, bicí a basa. V Rokáči se představí nový basák Jirka „SID“ Seidl.