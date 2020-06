Naboural dvě auta a odjel

Mostečan, který měl řídit pod vlivem alkoholu, naboural za jízdy dvě osobní vozidla a ujel. Poškození majitelé aut vyčíslili škodu na částku 33 tisíc korun. Vyšetřovatel 48letého řidiče obvinil z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ke zranění osob nedošlo.

Podle policie měl muž koncem března v Mostě ve večerních hodinách řídit osobní vozidlo tovární značky Škoda. Při vyjíždění z parkoviště v ulici na sídlišti Liščí vrch měl při jízdě narazit přední částí vozu do zadní části před ním zaparkované škodovky. Nezastavil a z místa dopravní nehody ujel. Při další jízdě vjel na levou stranu komunikace a narazil do boku zaparkovaného auta tovární značky Citroen. „I přes druhý střet pokračoval dál v jízdě ulicí na sídlišti Pod Šibeníkem a dojel až do sousední části Severní, kde automobil zaparkoval a z místa se snažit utéct. Měl ovšem smůlu, jeho počínání nezůstalo beze svědků a policejní hlídka ho přistihla, když mířil k bydlišti. Muž policistům nejprve tvrdil, že vůz neřídil. O tom, že by někde boural, neměl údajně tušení a divil se, když při prohlídce jeho auta objevili policisté stopy poškození z nehody,“ popsala případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Z muže byl cítit alkohol a jevil známky opilosti. Policisté přistoupili k provedení dechové zkoušky na alkohol. Ta vykázala pozitivní hodnotu ve výši 1,7 promile alkoholu v dechu. Obviněný je stíhán na svobodě. Bude-li znán vinným, může mu soud uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.