Zahrada Čech letos bude!

Podzimní Zahrada Čech proběhne na litoměřickém výstavišti v plánovaném termínu. Po intenzivních debatách takto rozhodli jednatelé společnosti Zahrada Čech s. r. o.

S obrovskou radostí jsme ihned reagovali na verdikt jednatelů a pustili jsme se do příprav, které už v tuto chvíli mají minimálně měsíční skluz. V této souvislosti však bohužel neproběhnou poslední dva termíny Venkovských trhů. Podzimní Zahrada Čech je naší hlavní prioritou a musíme se jí věnovat naplno,“ uvedla obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Zahrada Čech s. r. o. Michaela Mokrá.

Venkovské trhy na Zahradě Čech tak v termínech od 20. do 21. června a od 4. do 5. července neproběhnou. Všem prodejcům i návštěvníkům, kteří výstaviště Zahrada Čech navštívili a podpořili, patří veliké poděkování. Doufáme, že se se všemi opět setkáme od 11. do 19. září na podzimní Zahradě Čech. Při plánovaní Zahrady Čech budou dodržována pravidla aktuálních nařízení vlády. Akce bude splňovat všechna potřebná hygienická opatření.