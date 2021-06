Nadace ORLEN Unipetrol spustila další ročník stipendijních a grantových programů

Nadace ORLEN Unipetrol podpoří v nadcházejícím školním roce 2021/2022 nadané studenty a zapálené pedagogy. K již vypsanému programu školních grantů se od 15. června přidaly také programy pedagogických grantů a studentských stipendií.

Příjem přihlášek končí 30. června (do školního grantového programu) a do poloviny srpna (u zbývajících programů). Nadace ORLEN Unipetrol rozdělila v rámci grantových programů již téměř 16 milionů Kč a na všechny projekty v oblasti vzdělávání vynaložila bezmála 18 milionů Kč.

„Máme velkou radost, že pro nadcházející školní rok můžeme vypsat všechny tři grantové programy – pro školy, pedagogy i studenty,“ říká Tomáš Herink, člen správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Naším cílem je totiž pokračovat v široké podpoře vzdělávání v České republice i v této těžko předvídatelné době. Finanční odměny pro nadané a úspěšné studenty budeme rozdělovat již pátým rokem, počtvrté přispějeme školám na jejich nevšední výukové projekty a potřetí vypisujeme granty pro motivované učitele, kteří přistupují k výuce inovativně a především s nadšením, a dokážou tak probudit v žácích trvalý zájem o studium jejich oboru.“

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky s výbornými výsledky při studiu přírodních věd v čele s chemií a technických oborů. U studentů oceňuje Nadace ORLEN Unipetrol nejen jednorázové úspěchy a vynikající prospěch, ale také vytrvalost a dlouhodobý zájem o studium. Studenti tak mohou žádat o stipendia opakovaně. Ve školním roce 2020/2021 získalo 57 talentovaných studentů středních a vysokých škol stipendia v celkové výši 1,5 milionu Kč.

Pedagogické granty uděluje Nadace Unipetrol od roku 2019 ve spolupráci s Univerzitním centrem Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol a ORLEN Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centrem (UniCRE). Šanci na jejich získání mají učitelé přírodovědných oborů na základních a středních školách, kteří se snaží předávat znalosti svým žákům a studentům zábavnou formou a přípravě výuky věnují mimořádné úsilí. V aktuálním školním roce získalo devět učitelů od Nadace ORLEN Unipetrol 400 tisíc Kč.

Školní grantový program vstupuje do svého čtvrtého ročníku a školy se do něj mohou přihlásit se svými projekty v oblasti chemie a přírodních věd. Loni se do školního grantového programu zapojilo 26 základních a středních škol, z nichž devatenáct uspělo a získalo celkem 2,5 milionu Kč.

Společnost ORLEN Unipetrol prostřednictvím své nadace dlouhodobě a systematicky podporuje vzdělávání v České republice. Na všechny vzdělávací projekty od Báječného dne s chemií přes 4EDU konference až po grantové programy bylo vynaloženo již téměř 18 milionů Kč. Na pedagogický grant dosáhlo 18 učitelů, kteří obdrželi 800 000 Kč. Bezmála 200 úspěšných studentů si mezi sebou rozdělilo 6,5 milionu Kč a 8 milionů Kč putovalo do 49 škol.

Zájemci o grantové a stipendijní programy mezi pedagogy a studenty z celé České republiky naleznou veškeré informace a přihlašovací formulář na stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz. Zapsat se mohou v termínu od 15. června do 15. srpna 2021.