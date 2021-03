Nadace pomůže se zahradou u Libuše

Nadace Proměny Karla Komárka rozdala milión korun neziskovým organizacím. Do její výzvy se přihlásilo 51 subjektů s projekty proměňujícími veřejný prostor. Šest z nich získalo finanční podporu a zároveň odbornou pomoc s realizací projektu. Mezi vybranými žadateli uspěl také spolek My Litvínov. Nadační podporu využije na rekonstrukci zahrady přilehlé k vile Libuše v sociálně vyloučené oblasti Litvínov-Janov. Spolkem My Litvínov spravovaná vila je komunitním ostrůvkem uprostřed panelového sídliště, kde se potkávají lidé různých etnik, sociálních vrstev a generací.

„Je velmi potěšující, že litvínovský spolek získal příspěvek na rekonstrukci zahrady u vily Libuše v Janově. Sídliště si bezesporu pozornost zaslouží a každé snahy, která přináší pozitivní výsledky, si vedení města velmi váží. Libuše tak v sociálně vyloučené lokalitě vhodně doplní aktivity města, jejichž záměrem je vylepšení života zdejších obyvatel, zvláště dětí a mládeže. Město již učinilo nemálo kroků, ke splnění svého záměru. Velmi důležitá je organizační složka Sociální služby První krok, založená městem v roce 2010 právě pro Janov. Zahrnuje dvě registrované sociální služby s pěti až šesti pracovnicemi, a to sociální aktivizační služby pro rodiče s dětmi a terénní programy. Dále v Janově působí například Nízkoprahové centrum Jaklík. Základní a mateřská škola umožňuje s naší podporou dětem volnočasové aktivity. Dlouhodobě zde v komunitním centru vyvíjí záslužnou činnost Oblastní charita Most… Město do Janova nainvestovalo desítky milionů korun do revitalizace celého území. V rámci Integrovaného programu rozvoje sídliště Janov byly opraveny chodníky, silnice, parkoviště, obnovila se zeleň. Významným krokem ke zlepšení života v Janově je také demolice vybydlených panelových domů… Vítáme každou pomocnou ruku, která nám s vylepšením sídliště pomůže. Proto si ceníme i snahy spolku My Litvínov,“ říká k získané nadační podpoře místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.