Nadační fond Krajské zdravotní obdržel finanční dar na paliativní péči

Sto tisíc korun obdržel Nadační fond Krajské zdravotní od společnosti Diagnostika s.r.o. z Ústí nad Labem, provozující klinickou laboratoř. Dar, který je určitou formou poděkování a výrazem vděku, poputuje – na žádost vlastníků rodinné firmy – do Oddělení paliativní medicíny ústecké Masarykovy nemocnice na rozvoj paliativní péče.

Šestasedmdesátiletý Josef Ondřej, spoluzakladatel společnosti Diagnostika s.r.o. a známá ikona v oblasti zdravotnictví v Ústeckém kraji, se ve svém profesním životě věnoval zdraví ostatních. Své vlastní zdravotní problémy však dlouhá léta neřešil. Do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se dostal poté, co se jeho zdravotní stav prudce zhoršil a byl záchrankou převezen na Emergency. Lékaři Masarykovy nemocnice diagnostikovali terminální stádium karcinomu močového měchýře. Vzhledem ke stavu pana Ondřeje bylo rodině doporučeno kontaktovat místní oddělení paliativní medicíny.

„Ráda bych vyjádřila veliké poděkování paliativnímu oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zejména paní doktorce Janě Dušánkové a jejímu týmu, který nám pomohl ve velmi bolestné chvíli, kdy nás opouštěl můj tatínek. Díky existenci tohoto oddělení nám bylo umožněno tatínka důstojně doprovodit v momentech jeho odcházení. Personál

oddělení byl neskutečně empatický, citlivý, poskytoval tatínkovi neuvěřitelnou péči do poslední chvíle jeho života. Tatínek odcházel smířený a i my, jako rodina, jsme zde cítili klidně a beze strachu,“ svěřila své pocity paní Helena Hantychová, dcera pana Ondřeje a spolumajitelka firmy Diagnostika a dodala: „Až jednou přijde můj čas, chci odejít v klidu a důstojně tak, jako to zdejší oddělení paliativní medicíny dopřálo mému otci. Kéž by taková oddělení byla k dispozici při všech nemocnicích.“ Jako výraz vděku zaslala paní Hantychová jménem svého otce a jménem své rodiny prostřednictvím společnosti Diagnostika s.r.o. sto tisíc korun Nadačnímu fondu Krajské zdravotní na rozvoj paliativní péče.

„Zpětná vazba od pacientů i rodin je pro nás nesmírně významná. Je pro nás opravdu důležité slyšet, že je naše péče chtěná, potřebná, že má smysl a je důležitá nejen pro pacienty, ale i pro jejich blízké. Paliativní péče je to nejlepší řešení u nemocných lidí na sklonku života, kde již klasická medicína nedokáže život zachránit. Byli bychom rádi, kdyby se povědomí o tom, že taková péče existuje, že ji lidé mohou mít, rozšířilo co nejvíce,“ říká Jana Dušánková, vedoucí lékařka oddělení paliativní medicíny. Ta zároveň poděkovala za finanční dar, který poputuje na zlepšení podmínek a zvelebení prostor oddělení.