Nadaní studenti mohou opět město žádat o dotace

Od září mohou nadaní studenti opět žádat město Most o podporu. Dotační program, jehož prostřednictvím mohou získat až 50 tisíc korun, je již zveřejněn na internetových stránkách města Mostu. Letos není podpora určena jen mladým lidem, kteří jsou v komplikované finanční situaci, ale všem, kteří krom dalších podmínek programu splní dvě hlavní, kterými jsou dobré studijní výsledky a trvalý pobyt žadatele na území okresu Most. Podmínkou přijetí dotace je i závazek pracovat po ukončení studia v okrese Most.

Žádat o příspěvek z Dotačního programu na podporu nadaných studentů ve školním/akademickém roce 2022/2023 mohou studenti prezenčního (denního) studia veřejných či státních středních (obor s maturitou) a vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště v okrese Most a studijní průměr za poslední absolvovaný ročník studia maximálně 2,0. Příjemce dotace se musí zavázat, že po ukončení studia přijme bez výhrad závazek pracovat nebo podnikat v mosteckém okrese minimálně tolik kalendářních let, na kolik školních či akademických roků mu byla poskytnuta dotace, a tento závazek musí začít plnit do 90 dní po ukončení studia a splnit jej do deseti let.

Minimální výše dotace činí pro jednoho studenta 10 tisíc korun a maximální 50 tisíc korun českých. Pokud někdo z podpořených žadatelů nedokončí či přeruší studia nebo změní obor podpořeného ročníku, pak bude muset dotaci vrátit. Dotace se vyplatí ve dvou částech, první část po podpisu smlouvy, tedy do 15. 12. 2022, a druhá část po doložení prospěchu (který nesmí překročit průměr 2,0) a trvání studia, tedy do 30. 4. 2023.

Podat žádost o dotaci na studium je možné nejdříve 1. září a nejpozději 30. září, a to prostřednictvím webové aplikace, kterou včetně dalších informací k dotaci najdete na webových stránkách města.