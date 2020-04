Náhradní termín představení „Můžem i s mužem“ se překládá na září

Docela velké divadlo Litvínov překládá představení „Můžem i s mužem“, které se odehrát 7. dubna, na nový termín a to na 7. září pd 19 hodin.

VTIPNÁ AUTORSKÁ FEÉRIE 4 žen, 4 archetipů, VZNIKLA Z POTŘEBY podívat se pravdě do očí…Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován.…. , co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí. Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková

Vstupné od 350, 400 a 450 Kč

Vstupenky můžete zakoupit přes online prodej na stránkách docelavelkedivadlo.cz, rezervovat na tel. čísle 476 752 487 nebo přes e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz