„NAKOPEJ SI PYTEL“ aneb Mezinárodního týden kompostování

V tomto týdnu až do 8. května probíhá Mezinárodní týden kompostování. České sdružení pro biomasu CZ Biom připravilo tématickou výzvu “NAKOPEJ SI PYTEL!”, která má za cíl přilákat širokou veřejnost do kompostáren po celé ČR. Akce má za cíl poukázat na důležitou roli kompostáren při zpracování bioodpadů a jejich opětovné využití jako hnojiva na půdu. Zúčastněné kompostárny vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a odvézt na své zahrádky.

„V Ústeckém kraji můžete vyrazit do kompostárny

KOBRA Údlice s.r.o.

PO-PÁ 7:00–15:00

SO 7:00–13:00

Náměstí 12, 431 41 Údlice