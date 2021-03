Nalezené věci si nenechávejte

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu zatajení věci čtyři muže z Litvínovska ve věku 42, 45, 46 a 68 let. Ti měli údajně najít v lesíku ve škarpě pod větvemi ukryté klubka měděných drátů bez izolace u obce Louka u Litvínova, kde probíhala rekonstrukce železniční tratě. Na místo přijeli s osobním vozidlem a na přívěsný vozík dráty naložili. Poté zamířili do nedaleké obce do sběrny surovin, kde však zaměstnanec kovy odmítl odkoupit, protože čtveřice nedokázala hodnověrným způsobem objasnit, kde k takovému množství 20-ti žilných měděných lan přišla. To muže ale neodradilo a vyhledali jinou sběrnu druhotných surovin na Litvínovsku, kde prý dráty zpeněžili. Podle odborného vyjádření přibraného znalce vznikla poškozené společnosti hmotná škoda ve výši 850 tisíc korun. Kabely o délce přes tisíc metrů byly odcizeny z rekonstruované železniční tratě, kde před zmizením ležely mezi jednotlivými sloupy a kdosi je odtamtud ukradl.