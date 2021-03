Pod mikinou měl láhev vodky a whisky

Ze zločinu krádeže čelí obvinění 36letý muž z Mostu. Ten zamířil ve večerních hodinách do jednoho mosteckého supermarketu s úmyslem, že něco odcizí. V oddělení s alkoholickými nápoji z prodejního regálu odebral láhev vodky a láhev whisky. Lup si měl ukrýt pod mikinu a následně prošel přes pokladní zónu, aniž by za zboží zaplatil. Jeho podezřelé počínání mezi regály neuniklo pozornosti bdělé ostrahy, která muže na odchodu zadržela a předala následně policii. Šetřením policisté zjistili, že muž byl již za krádež odsouzen a z nepodmíněného trestu se vrátil loni. Navíc kradl v době, kdy je v České republice vyhlášen nouzový stav, takže může očekávat v případě odsouzení daleko přísnější trest. Lup v hodnotě 1 629 korun byl zajištěn. Jednu láhev obviněný při krádeži poškodil a nemohla být vrácena zpět do prodeje.