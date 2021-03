Pozor na nadměrný náklad

Ve středu 10. 3. 2021 bude z hraničního přechodu v Krásném Lese do Hradce Králové přepravován nadměrný náklad. Soupravy o délce 31,5 m, výšce 4,6 m, šířce 5,8 m a hmotnosti 150 t vyjedou z hraničního přechodu v obou případech ve 23:30 hodin a do Hradce Králové by měly dorazit vždy následující den v 5:30 hodin. 4. 3. 2021 se bude jednat o dvě soupravy v konvoji, 10. 3. 2021 pojede jedna souprava.

Plánovaná trasa přepravy:

Krásný Les, státní hranice – D8 – Praha – Cínovecká – Kbelská – Kolbenova – Chlumecká – D0 – D11 – Exit 90 Kukleny – I/11 Hradec Králové – rondel Plotiště – I/35 Koutníkova – Za Škodovkou – Nám. E. F. Buriana, brána fy HAPex