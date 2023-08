Náměstek hejtmana JIří Kulhánek: „Pomůže nám vláda a parlament, nebo si musíme opět pomoci sami?“

Pomůže nám vláda a parlament, nebo si musíme opět pomoci sami?

Komentář 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

To je zásadní otázka, která provází města a obce našeho kraje v nekonečném letitém boji se sociálně vyloučenými lokalitami a přívalem sociálně slabých. Aktuálně ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zákon o dostupném bydlení s účinnosti od 1. ledna 2025. Ten by nám mohl z části pomoci, odkloní část sociálně slabých a potřebných od obchodníků s chudobou a je šance, že se pod dohledem z měst a obcí podaří situaci alespoň částečně kultivovat. Ovšem pozor, zákon ještě není hotov a již naráží na řadu odpůrců. Bylo by rozumné, aby poslanci a senátoři zvolení v našem kraji stáli pevně za námi a pomohli s prosazením zákona bez ohledu na to, zda jsou v koalici či opozici. A že máme v kraji významné poslance, je nabíledni.

Druhá podstatná stránka věci je zpracování cenové mapy, která by jasně ukázala skutečné náklady na bydlení v našich obcích a podle nich se stanovovala výše příspěvku na bydlení. Cenovou mapu je potřeba udělat podle skutečných nákladů na bydlení v konkrétních obcích a nezkreslovat ji komerčním nájmem. Pak se odstraní přeplácení těchto dávek, které končí v rukách obchodníků s chudobou a stát ušetří stovky milionů, které může investovat do dostupného bydlení a bydlení pro mladé rodiny.

Třetí stránkou je kvalitní a efektivní sociální práce v terénu. Z mé praxe musím bohužel konstatovat, že v řadě případů jsou tyto služby málo kvalitní a nedosahují úspěšného a efektivního posunu klienta, o kterého se starají. Zjednodušeně řečeno, cílem není doprovázet klienta na úřad pro sociální dávku, cílem je, aby si klient podle svých schopností našel odpovídající práci a místo čerpání dávek platil daně. Vím, že to není jednoduché, ale to neznamená rezignovat, to znamená upravit financování sociálních služeb tak, aby vytvářely prokazatelnou efektivitu, jinak se nehneme z místa.

Pokud se tyto výše uvedené parametry podaří skloubit a uvést v život, máme naději na postupné trvalé zlepšení kvality života v Ústeckém kraji.

PaedDr. Jiří Kulhánek

1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje