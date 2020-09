Náměstek hejtmana Martin Klika: „Obnovili jsme krizovou linku určenou primárně pro seniory“

Ústecký kraj obnovil krizovou linku určenou primárně pro seniory. Na telefonním čísle 475 657 691 jsou denně od 8 hodin do 18 hodin, včetně víkendů a svátků, k dispozici pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří seniorům poradí se zásadními otázkami týkajícími se pandemie koronaviru.

„Senioři v dnešní době potřebují pomoc především. Pomůžeme také krajské hygieně s trasováním pozitivních případů. Přímo na kraji vytvoříme speciální pracoviště pro 5 – 8 zaměstnanců. Věřím, že to bude adekvátní pomoc. Pokud bude potřeba navýšit počet těchto pracovníků, jsme domluveni s rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP a zapojíme jejich studenty. Nejefektivnější pomoc je samozřejmě ta sousedská, ale pokud to někde nebude možné, spustíme taky koordinační centrum pro dobrovolnickou pomoc. Tam se budou scházet všechny nabídky i poptávky po pomoci od dobrovolníků. Na jaře se nám to skvěle osvědčilo. Chtěl bych ale zároveň všechny uklidnit: v našem kraji je nejmenší počet pacientů na 100 tisíc obyvatel, přesto postupně zavádíme další opatření, abychom byli co nejlépe připraveni. Ochranných prostředků máme zatím v zásobě dost. A závěrem ještě jedna důležitá věc: všem záchranářům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se ve svém zaměstnání nakazí COVID-19, proplatíme 100 procent platu,“ informoval náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.