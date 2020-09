Náměstek Matouš: O budoucnost Terezína mám velké obavy

Je to jen pár měsíců, co zastupitelé města Terezína smetli ze stolu dlouho připravovaný a pečlivě laděný návrh vzniku krajské příspěvkové organizace, která by převzala a provozovala historické budovy spjaté se společným projektem Terezín – město změny. Od té doby se množí spekulace, co s majetkem bude a zda je město schopné se o něj starat z vlastních prostředků. Své vyjádření za Ústecký kraj poskytnul náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.

Nejprve musím připomenout vývoj celé situace. Na postupu transformace sdružení Terezín – město změny do podoby příspěvkové organizace kraje se pracovalo od září 2019, kdy tento záměr projednalo zastupitelstvo města. Původně šlo o převod budov a nemovitostí spjatých s předchozím projektem, město navrhovalo převést na kraj celý pevnostní systém. Postupně se dospělo ke kompromisu, k tzv. variantě 2a, která zahrnuje optimální řešení pro činnost nové organizace, a navíc velké části pevnostního systému, aby se ulevilo městu od údržby, což prý byla podmínka zastupitelů. Takto to schválil také vyjednávací tým za Terezín ve složení místostarosta Pala jako hlavní vyjednavač, starosta Tomášek a Robert Czetmayer za městský úřad. Další připomínky města byly řádně projednány na konci února přímo v Terezíně. Jednání zastupitelstva mělo proběhnout v březnu, kvůli aktuální situaci k němu došlo až v květnu. Do té doby byly předány všechny podklady včetně seznamů pozemků a specifikace jejich budoucího využití. Zástupci města byli od počátku u všech jednání, znali záměry a vize kraje, jejich požadavky byly z velké části akceptovány. Přesto od hlavního vyjednavače za město na zastupitelstvu zaznělo, že on to nedoporučuje. Dohodu, kterou sám vyjednal? Musím se ptát proč? Celý záměr tak nakonec terezínští odmítli.

Ale teď to hlavní: co bude dál? Jaký má město záměr s opravenými budovami? Má vůbec nějaký, když tak snadno smetlo ze stolu pečlivě připravenou strategii vyjednanou s Ústeckým krajem jako členem sdružení? Obávám se, že současnou nečinností nakonec všechny tak úspěšně rozjeté aktivity pohřbí. Město sice spolu s krajem odsouhlasilo prodloužení fungování sdružení o další rok, zároveň ho ale tuneluje tím, že mu chce odebrat všechny budovy, které generují zisk. Tím se jen prohloubí finanční ztráta, na jejímž srovnání se bude muset podílet kraj, ale právě také město jako jeden ze zakladatelů. Reálně tak hrozí, že se od příštího roku vše zavře, veškeré dosavadní snahy o rozvoj cestovního ruchu budou k ničemu a Terezín bude zas jen Památník. Takhle to chceme? V současné době město s krajem o pokračování nejedná, jen si diktuje podmínky, kolik peněz by kraj měl posílat. Tak snad jen připomenu, že za posledních pět let dal Ústecký kraj na aktivity sdružení více než 13 milionů korun, platil jej tedy především kraj (dalších skoro 30 milionů pak dostalo od kraje město Terezín). Představa, že nové krajské zastupitelstvo bude posílat peníze dál, když v návrhu rozpočtu peníze pro Terezín nejsou a vzhledem k nutným úsporám ani nebudou, je hodně naivní. Jediná záruka trvalého a systematického krajského financování byl právě vznik příspěvkové organizace. Jak se postaví k odpovědnosti za současný stav ti, kteří dobrý záměr z nějakých svých zištných důvodů zamítli?