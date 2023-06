Náměstek primátora Mostu ocenil úspěšné absolventy zkoušky Cambridge English Exams

Náměstek primátora Mostu Václav Zahradníček ocenil v obřadní síni mosteckého magistrátu šestatřicet úspěšných absolventů mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English Exams.

Studenti mosteckého centra Helen Doron English skládali prestižní jazykovou zkoušku koncem dubna. Na výsledky se čekalo dlouhých pět týdnů. Jak ale sdělila ředitelka a současně lektorka školy Lenka Říhová, čekání stálo za to. Na výsledky je prý pyšná: „Letos se přihlásilo z celé republiky téměř 1300 studentů, což je o 200 více, než vloni. Z našeho centra skládalo zkoušku 36 dětí od 9 do 19 let. Šest z nich dosáhlo exceletní výsledek s nejvyšším hodnocením, což je automaticky posunulo na vyšší úroveň získaného osvědčení,“ uvedla Lenka Říhová.

Zkouška probíhá v několika blocích, je náročná a má velmi přísná kritéria. Pro nejstarší studenty byla více než tříhodninová. „Při zkoušce navíc nejsou přítomni naši lektoři, na které jsou děti zvyklé. Zkoušejícími jsou certifikovaní lektoři z Cambridge“ říká ředitelka a dodává: „Mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge English Exams je vstupenkou do života a mladým lidem otevírá dveře do mnoha oblastí.“ Mosteckou pobočku Helen Doron navštěvuje 220 dětí od jednoho roku do 19 let a to včetně školkových. Jazyková síť Helen Doron je autorizovaným centrem a je součástí University of Cambridge, což jí umožňuje organizaci zkoušek od Pre A1 až po C1 Advanced. „Všichni mi udělali velkou radost. Za velký úspěch považuji excelentní výsledek s posunem na vyšší úroveň u osmi studentů. Úrovně C1 z původní B2 dosáhli Jiří Lepey, Vojtěch Vohnout, Jindřich Říha, Natálie Francová, Mohamed Al-Naggar a Veronika Beranová. Úrovně B2 z původní B1 dosáhli Ráchel Borovská a Miroslav Pulda,“ říká Lenka Říhová.