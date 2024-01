Náměstkem pro řízení úseku kardiovaskulární péče Krajské zdravotní je lékař Petr Křiváček.

Petr Křiváček začal od 1. listopadu 2023 pracovat jako vedoucí lékař Kardiocentra, kam přišel z Oddělení kardiochirurgie Nemocnice Na Homolce. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci I. stupně z chirurgie, atestaci z cévní chirurgie a atestaci z kardiochirurgie.

V pražské nemocnici působí prakticky celou svou profesní kariéru, od roku 1990. Nejprve jako chirurg cévního oddělení a posléze, v letech 1998-2002, jako jeho vedoucí lékař. V Nemocnici Na Homolce se poté stal samostatně pracujícím lékařem týmu oddělení kardiochirurgie, kde byl v letech 2005-2011 také vedoucím lékařem.

Petr Křiváček je od roku 2001 členem mezinárodních odborných společností The European Association for Cardio-Thoracic Surgery a The European Society for Cardiovascular Surgery, a je autorem desítek domácích a zahraničních přednášek v oblasti cévní chirurgie a kardiochirurgie.