Nástupiště v Lovosicích budou ještě letos bezbariérově přístupná

Cestující v Lovosicích se brzy dočkají moderního nádraží. Stavbu, jejímž cílem je především vybudování bezbariérového přístupu na všechna nástupiště ve stanici, dnes slavnostně zahájila Správa železnic. Pozitivem bude také pohodlný nástup do vlaků a prodloužení stávajícího podchodu pod celým kolejištěm až do Máchovy ulice. Zrekonstruovaná nástupiště se otevřou už na konci letošního roku. Dojde k rekonstrukci celkem čtyř nástupišť, které se zvýší na 550 mm nad kolejí, tedy do úrovně nástupních prostor moderních vlaků. Pro zajištění bezbariérového přístupu na všechna nástupiště se vybudují výtahy. Obnovou projde i podchod, ten se navíc prodlouží až do Máchovy ulice. Vybuduje se také nové osvětlení nástupišť i podchodu. Součástí projektu je dále rekonstrukce rozhlasového zařízení, informačního a orientačního systému pro cestující a instalace dohledových kamer. Potřebnými úpravami projde i trakční vedení. Ke zprovoznění nových nástupišť i podchodu do Máchovy ulice dojde už na konci tohoto roku. V současné době připravuje Správa železnic také rekonstrukci lovosické nádražní budovy. Celkové náklady stavby Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice činí téměř 440 milionů korun. Zhotovitelem je Společnost Lovosice tvořená společníky SWIETELSKY Rail CZ a EDIKT. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility; RRF)