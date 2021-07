Natankoval a ujel bez placení

Totožnost nepoctivého zákazníka odhalili kriminalisté mostecké policie. Muž ve věku 34 let z Mostu měl u benzinové čerpací stanice v obci na Mostecku natankovat téměř 50 litrů benzinu do vozidla značky BMW a poté z místa ujel, aniž by za pohonné hmoty zaplatil. Poškozené firmě způsobil hmotnou škodu ve výši 1 499 korun. Na místo přijel již s úmyslem krást. Nekradl poprvé, v posledních třech letech byl pravomocně odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem, který vykonal na jaře roku 2019. Za tuto výše popsanou krádež mu bylo sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který ho může soud potrestat až tříletým odnětím svobody.

Na policii skončil i o několik dnů později, když ho v ulici Rudolická přistihli při řízení auta policisté hlídkové služby. Ti zjistili, že muž řídil i přesto, že má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel do června roku 2022 a o vysloveném zákazu věděl. Od policie odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.