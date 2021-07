Ústecký kraj chce přilákat české produkce. Filmařům přerozdělí dva miliony korun

Zastupitelé Ústeckého kraje v minulém týdnu schválili nový dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji. Program významně podpoří místní ekonomiku. Z pilotního programu kraj podpoří filmaře s majoritní českou finanční účastí, kteří si pro natáčení vyberou právě Ústecký kraj.

V letošním programu jsou alokovány dva miliony korun, z nichž by měly být podpořeny převážně hrané filmy, hrané seriály či epizody hraných seriálů bez omezení stopáže.

„Uvědomujeme si, že přítomnost filmových štábů v regionu znamená okamžitý ekonomický přínos a vytváří krátkodobé pracovní příležitosti. Zároveň chceme využít marketingový potenciál k posílení propagace regionu jak v průběhu samotné realizace natáčení, tak při následné distribuci filmových projektů. V důsledku pandemie COVID-19 je navíc podpora audiovizuálního průmyslu s jeho schopností povzbudit okamžitě hospodářský růst jasnou volbou,“ přiblížil záměr vyhlášení nového dotačního titulu Jiří Řehák, náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Od 27. července do 11. srpna 2021 tak tvůrci mohou podávat jednotlivé žádosti. Ty žádosti, které zcela splní formální kritéria, bude hodnotit odborná sedmičlenná komise tvořená ze zástupců filmových profesionálů a expertů, zástupců filmových institucí, zástupce filmové kanceláře a zástupce kulturní instituce v regionu.

„Regionálních filmových fondů existuje po republice zatím šest a je opravdu dobře, že se Ústecký kraj rozhodl založit i svůj. Producenti se se svými projekty vracejí tam, kde jim vycházejí vstříc a zároveň jsou si vědomi toho, že i oni svým působením podpoří místní ekonomiku,“ potvrdila Pavlína Žipková z národní filmové Czech Film Commission, která je součástí Státního fondu kinematografie.

Program vznikl pod odborným vedením Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která s filmaři spolupracuje již od roku 2016. „Filmová kancelář Ústeckého kraje v letošním roce slaví pět let od svého založení, tak je to takový dárek Ústeckého kraje k přilákání českých filmových tvůrců do našeho regionu,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Je to dárek, který se kraji mnohonásobně vyplatí. Peníze z dotačního titulu mohou filmaři využít na pronájem lokací, techniku a místní služby, které jsou spojeny se samotnou výrobou nebo postprodukcí filmu či seriálu. „Podmínkou je útrata na území Ústeckého kraje. Financí zde ale filmaři utratí daleko více, taková je praxe filmových štábů, které u nás už točily. Nezanedbatelné jsou také jejich útraty po skončení směny a ve volných dnech, kdy se stravují v restauracích a vyhledávají místní služby,“ doplnila Hyšková.