Návštěva v cizím domě

Během několika dní mostečtí policisté objasnili vloupačku do rodinného domu. Začátkem března měl, v tu dobu ještě policii neznámý muž, násilím vniknout do jednoho z domů v okrajové části města Mostu. Vytvořeným otvorem v okně a nezván měl vstoupit do obytného prostoru, který prohledal. Zřejmě bral vše, co mu přišlo pod ruku. V různých částech objektu měl odcizit hodnotné šperky. To mu asi nestačilo a jeho pozornosti neunikla ani drobná elektronika a peníze. Poškozené měl připravit o tablet, mobilní telefon, elektronickou čtečku knih a hodinky. Nejen, že měl způsobit škodu neoprávněným vstupem, ale po nepříjemném zjištění majitelé postrádali svůj majetek v hodnotě převyšující 150 tisíc korun. Profesionální prací policistů, včetně kriminalistického technika, na místě činu, byl podezřelý v krátké době dopaden. V současné době čelí 42letý Mostečan trestnímu stíhání a od vyšetřovatele si převzal obvinění ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Muži zřejmě neprospěje ani skutečnost, že jeho majetková trestní minulost je velmi pestrá. Policisté zjistili, že byl před měsícem propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, kde pobýval za obdobné delikty. Za výpravu do cizí nemovitosti hrozí stíhanému v případě odsouzení další pětileté vězení.