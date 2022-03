Odcizil hrnec, troubu i boty

Mostečtí policisté objasnili několik krádeží, které má dle nich na svědomí jedna osoba. V polovině měsíce února měl v nočních hodinách 29letý Mostečan odcizit hrnec s jídlem, kladivo a nářadí. Před tím byly věci položené na jednom z balkónů ve výšce 3 metry ve staré mostecké zástavbě. O několik minut později a o kousek dál spatřil pootevřené okno přízemní bytové jednotky, do které měl vstoupit. Dle jeho slov mu byla zima a šel se tam jenom „podívat.“ Po zjištění, že v bytě teče voda a je funkční elektřina, si měl v troubě ohřát dříve zcizené jídlo v hrnci. Bez svolení majitelů nemovitosti měl užívat prostor téměř jeden měsíc. Nezdráhal se využít veškeré vymoženosti bytu a užíval ho jako jeho vlastní. Dokonce si měl i vyprat prádlo. Podle policistů připravil ale poškozeným nepříjemné zjištění v podobě odcizené trouby, indukční desky, bodových světel, stolu a splachovadla. Po jeho odchodu z dočasného bydlení zanechal majiteli škodu převyšující 30 tisíc korun. Šetřením policistů vyšlo najevo, že tentýž Mostečan začátkem března vstoupil ve večerních hodinách do společných prostor jednoho z bytových domů. Pokusil se odcizit čtyři páry volně odložených bot. K jeho smůle byl přistižen majitelem obuvi, který přivolal hlídku a muže policistům předal. Strážcům zákona je nenechavec znám pro jeho jiné obdobné delikty, za které byl soudem potrestán. Na policejní služebně si ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě odsouzení se může podezřelý vrátit do vězení na tři roky.