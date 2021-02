Navzdory silným mrazům je tříděného uhlí zatím dostatek

Českou republiku už několik dnů svírají tuhé mrazy a ani v následujících dnech to nebude jinak. Navzdory velmi nízkým teplotám ale těžební společnosti Sev.en Energy dál těží a vyrábí tříděné uhlí bez vážného přerušení. Zásoby jsou zatím dostatečné, a to také díky pravidelným zásahům proti namrzání technologie.

Letošní topná sezóna bude výrazně delší, než v několika posledních letech. Zásoby tříděného uhlí jsou ale zatím dostatečné, aby v těchto dnech těžební společnosti zvládly uspokojit potřeby velkoskladů. V mrazivých dnech se přizpůsobuje těžba i výroba tříděného uhlí nepříznivým podmínkám a upravují se pracovní postupy a technologie tak, aby velmi nízké teploty výrobu neohrozily. Jedná se zejména o pravidelné zajišťování pásů a zařízení na Úpravně uhlí v Komořanech proti zamrzání.

„V těch největších mrazech jde zejména o včasný mechanický zásah – jde o tvrdou fyzickou dřinu, se kterou pomáhají i naši záchranáři,“ vysvětluje obchodní ředitel Ondřej Peroutka, který má prodej tříděného uhlí na starosti.

Do obchodu s tříděným uhlím letos vstoupil ještě další významný faktor a to pandemie koronaviru. Lidé jsou více doma a také více protopí. Zásoby tříděného uhlí v uhelných skladech jsou zatím stále ještě dostatečné, vzhledem ke zvýšenému zájmu ale rychle ubývají a proto je dobré nákup uhlí neodkládat. Pozitivní zprávou pro spotřebitele je, že společnost pro letošní zimu nezměnila svoji cenovou politiku.

Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Ročně této strategické suroviny vytěží zhruba 7,5 milionu tun. V ložisku v lomu Vršany je ještě zásoba uhlí na více než 32 let při zachování současného tempa těžby. Lom disponuje největšími vytěžitelnými uhelnými zásobami v ČR. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Vršanská uhelná v roce 2020 více než 73 milionů korun. Za rok vysadila v rámci rekultivací 288 tisíc stromů.

Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. V lomu se nachází 12 milionů tun nejkvalitnějšího vytěžitelného hnědého uhlí v ČR. Těžba v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní energetická v roce 2020 více než 45 milionů korun.