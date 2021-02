Mostecká knihovna spouští nové kolo soutěže pro děti CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?

Pravidla hry

Postupně odpovídej na jednotlivé otázky. Pokud budou tvoje odpovědi správné, získáš 10 000 000 bodů. Odpovíš-li na nějakou otázku špatně, spadnou tvoje body na nejbližší nižší záchytný bod. Prvním záchytným bodem je otázka za 10 000, druhým za 320 000. Pokud nebudeš odpověď na otázky znát z hlavy, mohou ti pomoci knihy, počítač, mobil, kamarádi nebo rodiče. Drobností budou odměněni všichni, kteří mají průkazku do knihovny a dosáhnou alespoň 1 000 bodů. Větší odměnu získají ti, kteří budou mít bodů víc. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií. Pokud jsi starší 11 let a budeš odpovídat na otázky určené mladším, odměnu nezískáš. Děti mladší 10 let mohou zkusit štěstí v obou kategoriích. Chceš soutěžit a nemáš ještě průkazku do knihovny? Můžeš soutěžit tréninkově Odměnu, ale získáš jen jako registrovaný čtenář Městské knihovny Most. O důvod víc se k nám přihlásit 😉 Odpovědi piš na email detske@knihovnamost.cz a to takto: 1 000 A, 2 000 D, 5 000 A,… Odměnu získáš následující měsíc v knihovně u výpůjčního pultu.