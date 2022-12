Nečekejte na datovku, vyřiďte si ji už teď…

Podle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Ti, kterých se to týká, obdrží přístupové údaje doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si mohou také založit sami již nyní. Více informací o datových schránkách najdete na webové stránce www.chcidatovku.cz Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.