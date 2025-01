NEJLEPŠÍ BIGBÍTOVÁ KYTARISTKA ZAHRAJE 17. LEDNA V MOSTECKÉM ROKÁČI

Do mosteckého klubu Rokáč Vinohrady zavítá 17. ledna v rámci svého turné SANTA MORELLA BAND. Kapela čerpá z tvorby Neila Younga a svým osobitým přístupem a interpretací skládá hold tomuto význačnému umělci a jeho skladbám.

