Otužilci chtějí na jezeře Most pokořit světový rekord

A toto je minimum co je potřeba dodržet pro dosažení na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zda se, že to jsou mírná pravidla, ale vzhledem k tomu, že naraz máme vstoupit do vody v tomto extrémním množství, tak mnozí, ti první, budou nuceni byt ve vide výrazně déle a bokem to bude výzva i pro zkušené borce. A tak to na jak dlouho a jak moc se namočíme každý z nás je na nás. A zároveň to umožní se zúčastnit i méně zkušeným a začátečníkům.