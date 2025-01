Vyhrožoval usmrcením policistů

Za výhrůžky usmrcením policistů skončil ve vazbě 41letý muž z Teplic. Ten nejprve zavolal na linku 112, kde chtěl přepojit na konkrétní kriminalistku. Poté, co mu bylo sděleno, že linka 112 není telefonní ústředna, byl přepojen na operační středisko policie. Tam už přitvrdil a vyhrožoval, že pokud nebude přepojen na jím požadovanou policistku, zabije každý den jednoho policistu a budou mít v Teplicích velký problém. Poté byl hovor ukončen. O dvě hodiny později již byl muž zadržen a umístěn do policejní cely. Po vystřízlivění z alkoholového opojení mu bylo sděleno obvinění z trestného činu vydírání. Jelikož ho policisté v minulosti již za podobné výhrůžky (tehdy soudci) řešili, byl obviněný převezen do vazby, kde si počká na rozhodnutí soudu o jeho trestu.