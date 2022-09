Nejlepší firma Ústeckého kraje vyrábí Priessnitzovy zábaly. Vítězným živnostníkem je pěstitelka levandulí

IBM Firma roku 2022 Ústeckého kraje se jmenuje Mamavis healing care a zabývá se výrobou známé zdravotní pomůcky. Titul MONETA Živnostník roku 2022 Ústeckého kraje získala Simona Gӧrtlerová provozující levandulovou zahradu v Klapém. Slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se zúčastnil rovněž hejtman Jan Schiller, který akci udělil svou osobní záštitu a v úvodu přítomné pozdravil.

„Jsem floristka, zahradnice a tvořím a zvelebuji levandulovou zahradu v Klapém. Pěstujeme levanduli tak, aby inspirovala a přinášela radost a relax, fungujeme jako rodinná firma na mém soukromém pozemku,“ říká vítězná živnostnice Simona Gӧrtlerová. Před dvaceti lety chtěla vytvořit nejen místo klidu pro svou rodinu, ale pěstovat české rostliny i do vazeb a prodávat je ve svém obchodě. Po letech práce tu ale pevně zakotvila jako hlavní rostlina levandule, ale nenajdete ji tu jen jako pole, které když odkvete, už nikoho nezajímá, ale je tu místo plné pestrých zákoutí a inspirace na čtvero ročních období.

Z levandule má i řadu produktů. Pořádá zde svatební obřady a levandulové slavnosti. Květiny a rostliny zde vypěstované i v zahradě prodává, stejně jako produkty z nich. Dnes působí v oboru podnikání již dvaadvacet let. Zákazníky jsou všichni ti, kteří mají rádi zahrady a rostliny. Váží si návštěvníků, kteří k ní jezdí opakovaně a říkají, že jsou oázou klidu a radosti.

„Mně se velice líbí její podnikatelský záměr, kdy z kusu pozemku dokázala vytvořit nádherný kousek přírody, který každého člověka pohladí po duši. Nevybírá vstup, pouze prodává produkty,“ okomentoval vítěze porotce Martin Kočiš z MONETA Money Bank.

Druhé místo získala Petra Čiháková věnující se výrobě bezlepkových a nízkosacharidových koláčů, dortů, pečiva, džemů a likérů. Třetí příčku obsadil spisovatel a vydavatel Jiří Hnilička.

Vítězná firma Mamavis healing care se zabývá výrobou a prodejem komfortní podoby Priessnitzových zábalů. Jejím posláním je přispívat ke zlepšení zdraví, fyzické a psychické pohody komfortním použitím tradiční přírodní vodoléčebné metody Vincenze Priessnitze. V začátcích podnikání, po představení komfortní podoby zábalu obvodní lékařce, bylo majitelce firmy sděleno, že je to skvělý výrobek, který by mohl pomoci ostatním maminkám. A tak z původního Priessnitzova zábalu na dětský hrudníček vznikla postupně celá výrobková řada univerzálních zábalů pro děti a dospělé, a to i na další části těla, na krk, kolena, lýtka a lokty nebo zápěstí.

„Vydala jsem se cestou registrace ochranné známky, užitných vzorů, a nakonec i mezinárodní patentové přihlášky,“ říká jednatelka společnosti Martina Štefánková. Povzbuzena úspěchy z kontaktu s lidmi, svými prvními zákazníky, se pustila do řady jednání s provozovateli lékáren, s velkoobchody se zdravotními pomůckami a zdravotními prostředky, v nemocnicích a ordinacích soukromých lékařů.

„Líbí se mi podnikatelský záměr a myšlenka, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je složité při laryngitidě pomoci dětem. Líbí se mi její myšlenka a úsilí přesvědčit lékaře a spolupracující firmy, protože je to velmi účinný pomocník v rodinách. Paní Štefánková má také velmi pěkný projev,“ zhodnotil volbu Martin Kadečka, vedoucí prodeje osobních vozů Volkswagen ve společnosti Porsche Česká republika.

Druhé místo v hodnocení odborné poroty získala společnost PARDAM NANO4FIBERS, která vyvíjí a vyrábí nanovlákenné materiály. Bronzovou příčku obsadila společnost TopSell, výrobce plyšových hraček a reklamních plyšáků.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání, a přeci to nevzdali, zvítězila a toto ocenění v Ústí nad Labem získala Petra Čiháková, která se věnuje výrobě bezlepkové a nízkosacharidové výrobě koláčů, dortů, pečiva, džemů a likérů.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2022 a MONETA Živnostník roku 2022 se uskuteční 8. prosince na pražském Žofíně.

