Krémy schovala v kočárku

Ve středu se v podvečerních hodinách vydala na „nákup“ 32letá žena do jednoho z mosteckých supermarketů. Problém byl ovšem ten, že místo do nákupního košíku, vkládala zboží do dětského kočárku. Zřejmě našla zalíbení v jisté kosmetické značce. Ze širokého výběru sortimentu si vybrala jednoho výrobce a do útrob kočárku měla uschovat krémy, vody po holení a další. To vše v hodnotě 3300 korun. Nekalé počínání Mostečanky ovšem připoutalo pozornost pracovníka ostrahy. Ten ji před prodejnou i s odcizenou drogerií zadržel. Přivolaní policisté zjistili, že žena takto nenakupovala poprvé. Soudem byla už v minulosti za krádeže potrestána. Naposledy v červnu letošního roku. V doprovodu uniformované hlídky se rázem ocitla na obvodním oddělení. Tam si převzala sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Místo zkrášlení obličeje ji v případě odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.