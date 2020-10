Některé školy v Mostě zůstaly otevřené

Šestadvacet žáků od středy 14. 10. prvně zasedlo do lavic v základní škole v ulici Jakuba Arbesa v Mostě (7. ZŠ). Právě tato škola je i v době uzavření ostatních škol otevřena pro děti, jejichž rodiče patří k zásadní infrastruktuře státu, jako jsou zaměstnanci bezpečnostních složek, obecní policie, zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Počet dětí ale není konečný. „Víme, že někteří rodiče se ještě rozmýšlejí nebo své záležitosti do konce tohoto týdne vyřešili jiným způsobem, ale v pondělí jejich děti k nám do školy přijdou,“ komentuje situaci ředitelka školy Libuše Hrdinová.

Škola je žákům od šesti do deseti let otevřena od 6 maximálně do 17 hodin. Funguje družina i jídelna. Děti jsou rozděleny podle tříd, nejvíce je prvňáčků. Od 10 do 12 hodin probíhá výuka, ti starší pod dohledem pedagoga řeší úkoly on-line výuky, proto je třeba komunikovat s učiteli z jejich původních škol. „Naši učitelé řeší s konkrétní školou žáka, jak bude probíhat výuka,“ říká Libuše Hrdinová. Část dne s dětmi pracují asistenti pedagoga, kteří se s nimi věnují výtvarným a pracovním činnostem. Před výukou a po ní je k dispozici také družina.

Zatímco se děti učí, jejich rodiče se mohou věnovat práci, která je pro nás obzvláště v této době tolik potřebná.