Nemocnice Krajské zdravotní dostaly diamanty a platinu

Úroveň a kvalita procesů poskytované zdravotní péče pacientům s cévní mozkovou příhodou (CMP) v Krajské zdravotní dlouhodobě dosahuje vynikající úrovně. Potvrdily to výsledky, které každoročně vyhodnocuje projekt Angels (Angels Initiative) ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO). Za rok 2023 bylo oceněno Angels Awards pět center Krajské zdravotní.

Mezi ukazatele kvality patří nejen typ péče či celkový počet pacientů s CMP, ale zejména úroveň časné diagnostiky a specializované léčby jako je trombolýza či další intervence, neuromonitorace, rehabilitace, prevence závažných komplikací a léčba přidružených onemocnění.

Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem (nejvyšší diamantové, platinové, zlaté). Nejvyšší diamantový status za splnění všech kritérií obdrželo 24 center z České republiky. Z nich hned čtyři jsou v nemocnici Ústí nad Labem, Most, Chomutov a Teplice. Nemocnice v Litoměřicích dosáhla na status platinový.

„Centra v Ústí nad Labem a Chomutově diamantový status získala již počtvrté, centrum v Teplicích dokonce popáté a mezi diamantové se letos po loňské platinové premiéře zařadilo i naše nejmladší centrum v Mostě. Opakovaný úspěch všech našich oceněných center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i v Evropě,“ s potěšením konstatoval David Černík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

„Včas poskytnutá pomoc rozhoduje o záchraně života, co nejmenších následcích a zachování šance na kvalitní život. Až 70 % pacientů má velkou šanci, že se zotaví, pokud jim je léčba poskytnutá co nejdříve. Záchrana pacienta je tedy souboj s časem, který můžeme vyhrát rychlou reakcí. Výborné výsledky péče o pacienty s mozkovou mrtvicí v chomutovské nemocnici jsou důkazem toho, že pro naše pacienty odvádíme skvělou práci,“ sdělil v souvislosti s evropským oceněním Jiří Neumann, primář Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Chomutov.

„Moc nás těší, že se naše práce projevuje zejména na výsledném dobrém stavu pacientů léčených v teplickém iktovém centru. Výborný výsledek v rámci evropského projektu je odrazem maximálního úsilí celého iktového týmu a neustálého zkvalitňování managementu péče o nemocné s cévními příhodami,“ řekla Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Teplice.

„Diamantové ocenění pro Iktové centrum Nemocnice Most je potvrzením vysoké kvality a správného směrování iktové péče v naší nemocnici. Je to vyvrcholení obrovského úsilí a pozitivního přístupu personálu, který se na multioborové péči o pacienty s centrální mozkovou příhodou podílí. K dosažení ocenění a výbornému výsledku nám dopomohla samozřejmě i dobrá spolupráce s komplexním iktovým centrem našeho kraje,“ uvedl Ján Macko, primář Neurologického oddělení a vedoucí Iktového centra Nemocnice Most.

Zástupci center s diamantovým statusem ocenění převzali v květnu ve švýcarské Basileji na mezinárodní konferenci ESOC, která je nejvýznamnějším evropským setkáním specialistů na léčbu iktu, další pak na červnovém Cerebrovaskulárním kongresu v Mikulově.