Nenechte si ujít „13 minut“!

Celovečerní dokument 13 MINUT vznikl v koprodukci s Českou televizí a bude mít premiéru dnes večer ve 20:10 na ČT1. Samostatné příběhy viníků, které poskytnou divákům bližší pohled na jejich osudy, budou ke zhlédnutí na webových stránkách projektu 13minut.cz v průběhu července.

Dnes večer bude mít v České televizi premiéru nový celovečerní dokument Víta Klusáka s názvem 13 MINUT. Jeho uvedení bude vyvrcholením preventivní kampaně České asociace pojišťoven a BESIPu proti nepřiměřené rychlosti. Projekt vznikl ve spolupráci s Policií ČR. Unikátní dokument zachycuje reálné příběhy řidičů, kteří způsobili dopravní nehodu s tragickými následky.

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejtragičtější příčiny dopravních nehod, může za 40 procent nehod, které na českých silnicích končí fatálně. Přesto drtivá většina českých řidičů bez problémů přiznává, že běžně překračují povolenou rychlost v obci i mimo ni. Důvodem je spěch. „Plus deset“ se stalo společenskou normou a nikdo se nad tím nepozastavuje. Pár ušetřených minut za volantem však může ve vteřině změnit celý lidský život. To dokazuje i nový dokumentární film s názvem 13 MINUT, který přináší pět silných a velmi otevřených zpovědí viníků vážných dopravních nehod.

Co znamená 13 MINUT?

Název filmu 13 MINUT je inspirován průměrným časem, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 km/h. Přitom už jde o rychlost, při níž významně narůstá riziko závažné nehody. „Nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí nejsou doménou tzv. pirátů silnic. Minuty za volantem někdy doháněl každý z nás. Se zvyšující rychlostí ale roste i riziko vážné dopravní nehody s tragickými následky. Snaha dohnat pár minut se ve vteřině může změnit v tragédii, kterou už nelze vrátit zpět,“ říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. „Příběhy skutečných viníků a jejich do značné míry zničených životů přinášejí nesmírně silné svědectví. Nikdo z nás by nechtěl být na jejich místě,“ dodal.

„Fyzikální zákony platí pro všechny a překročení rychlosti o několik kilometrů za hodinu může rozhodovat o životě a smrti,“ upozorňuje vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold. „Pokud jede řidič v obci rychlostí 50 km/h a začne brzdit 30 metrů před přechodem, na který náhle vstoupí chodec, zastaví. Zato auto, které jede jen o deset kilometrů za hodinu více, tedy 60 km/h, nejenže zastaví až po 10 metrech, ale chodce na stejném místě srazí rychlostí téměř 40 km/h. A to už je pádný důvod pro to, abychom sundali nohu z plynu,“ dodává.

„Na silnici je třeba předvídat a počítat s tím, že může přijít situace, kterou nečekáte. Pokud nejedete přiměřenou rychlostí, čas na to, abyste situaci dokázali vyřešit, se neúprosně zkracuje,“ potvrzuje ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý. A dokazují to i statistiky dopravní policie. Při nehodách, které byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí, bylo v loňském roce usmrceno 179 lidí. Za poslední dekádu přišlo zbytečně o život 2 168 lidí. Z celkového počtu osob usmrcených při dopravních nehodách jde téměř o polovinu lidí, kteří zemřeli při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.

Minuty, pro které se spěchalo. Vteřiny, které mění životy

„Klíčovou veličinou naší kampaně i dokumentárního filmu je čas. V dokumentu klademe důraz na rozdíl mezi minutami, po které se spěchalo, a vteřinami, které jsou klíčové pro to, aby řidič zvládl nečekanou situaci za volantem vyřešit a předešel tak tragickým následkům,“ uvádí Jan Matoušek.

„Viníci dopravních nehod jsou v klasickém mediálním pojetí bezejmenní řidiči bez tváře, historie a svědomí. Proto jsme se je rozhodli oslovit a požádali je, aby s námi ještě jednou probrali svůj příběh. Společně jsme šli vteřinu po vteřině a provedli jsme zevrubnou rekonstrukci jejich nehody, a to včetně příčin i fatálních následků,“ dodává autor dokumentu Vít Klusák.

„Čtyři vteřiny jsem měl na to, abych s tím něco udělal, nějak to vyřešil,“ říká Roman, jeden z aktérů v dokumentu. „V té poslední vteřině už jsem věděl, že s tím nic neudělám. Moment toho střetu je setina sekundy, ale čas začne najednou běžet strašně pomalu,“ dodává Roman v rozhovoru s Vítem Klusákem, zachyceném v dokumentu. „Jedete autem, které neznáte, ale víte, že je výkonné, a užíváte si ten opojný pocit z rychlosti. Pak přijde nečekaná situace,“ vypráví svůj příběh druhý viník dopravní nehody, fotograf Tomáš. „Pod tlakem těch několika vteřin jsem zazmatkoval, dal nohu na brzdu a pak už přišla jenom rána,“ uzavírá. „Zemřel člověk?“ ptá se další z viníků v dokumentu a popisuje svoji zkušenost. „Nevěděl jsem, co s tou informací mám dělat, už není cesty zpět,“ uzavírá pan Jan. „Člověk si všechno může koupit, jen ten čas se koupit nedá, té tíhy se nezbavíte do konce života,“ hodnotí pochybení ve své zpovědi profesionální řidič Tomáš.

Lze s takovou zátěží jít dál životem se ctí?

Dokument 13 MINUT přináší nový pohled na nepřiměřenou rychlost očima viníků dopravních nehod, kteří ve vteřině nevratně zasáhli do života jiných, protože na to šlápli. A zároveň ukazuje, jaké to je s takovým údělem žít a zda se s tím dá vůbec vyrovnat. „Neskonale si vážím našich pěti aktérů, kteří životem kráčí s nálepkou ‚viník závažné dopravní nehody‘, za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli. Vnímal jsem, že to pro ně není vůbec lehké, ale zároveň jsem cítil, že i oni vítají, že mohou skrze tento film svou bolestnou zkušenost přetavit do vzkazu, který může jiné životy zachránit,“ doplnil režisér.

Zpomal, dokud není skutečně pozdě

Společná osvětová kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti netradičním způsobem a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. Poprvé spojuje fenomén času a nepřiměřené rychlosti do jednoho tématu s cílem vyvolat o něm celospolečenskou diskuzi.

Kromě dokumentu tuto integrovanou kampaň doplní i televizní a rozhlasové spoty. Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influenceři na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci a známé osobnosti ze světa kultury.