Taneční studio Kamily Hlaváčikové a SK Amadeus Most pořádají on-line nábor a konkurz pro školní rok 2021/2022 pro děti od 3 do 15 let (nesoutěžní skupiny) a děti od 6 do 18 let (soutěžní skupiny). Zápisovou on-line přihlášku najdete na stránkách studia (zde), tel. kontakt je: 775 139 991. Nábory a konkurz poběží až do srpna.

Adresa studia: Maršála Rybalka 1020, Most (bývalé CVČ pod restaurací Mamut).