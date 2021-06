Urbanistická studie sídliště u Lajsníku vrcholí, zapojte se i vy!

Sídliště mezi vrchy Lajsníkem a Šibeníkem čeká v budoucnu revitalizace veřejných prostranství. Pro účely urbanistické studie, která změny navrhne, město uspořádalo průzkum mezi místními obyvateli. V dotazníkovém šetření získalo odpovědi 450 obyvatel z celého sídliště.

126 lidí se pak zapojilo do pocitového mapování. Na webové stránce www.pocitovemapy.cz/pod-lajsnikem nebo v papírovém dotazníku vyznačili místa, kde se jim na sídlišti líbí, nebo co by naopak zasloužilo opravit a co by se mělo zlepšit. „Výsledky pocitové mapy jsme rozebrali a vytipovali místa, která místní nejvíce trápí. Kolem nich jsme pak v průběhu června pro místní obyvatele uspořádali celkem čtyři procházky. Na nich účastníci mohli zástupcům odborů magistrátu problémová místa přímo ukázat a pobavit se s nimi o jejich řešení,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Zapojení obyvatel do plánované urbanistické studie vyvrcholí ve čtvrtek 17. 6. „Nejdříve nás sídlištěm provede městský architekt Petr Nesládek s výkladem o historii a urbanismu sídliště. Procházku začneme v 16 hodin u základní umělecké školy. Projdeme se centrálním parkem a kolem sídliště zpět k lidušce, kde pak od 18 hodin proběhne veřejné setkání,“ nastínila průběh akce tisková mluvčí. Na veřejném setkání výzkumníci představí závěry průzkumu potřeb obyvatel a zástupci města promluví o jejich představách o budoucnosti sídliště. Na závěr bude místo pro dotazy a diskuzi s obyvateli.