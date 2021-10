Nenechte si ujít výjimečný Týden knihoven v Litvínově

Litvínovská knihovna se opět zapojí do celonárodní akce Týden knihoven na podporu čtenářství. Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a letos bude probíhat po celé republice ve dnech 4. 10. – 10. 10. 2021.

Litvínovská knihovna připravila na tento výjimečný týden pro své čtenáře i příznivce bohatý program.

Již od pondělí 4. 10. bude od 9:00 probíhat velká burza knih, během které je možné navštívit tajná zákoutí knihovny, nahlédnout do skladu a vybrat si nějaký poklad vyřazený z knižního fondu. Čtenáři i zájemci z řad veřejnosti si dále mohou vyrobit svícen s dekorací z plastových lahví, a to na Tvoření bez talentu 4. 10. od 15:00. Knihovna také promine svým čtenářům poplatky za upomínky v rámci knižní amnestie, která potrvá až do pátku 8. 10. Děti si mohou zdarma vyzkoušet, zda by je bavilo trávit čas v knihovně a navštívit hernu dětského oddělení i bez čtenářské kartičky. A třeba se zúčastnit turnaje v NHL 2019 na herní konzoli PlayStation 4 ve středu 6. 10., kdy se od 14:00 koná Knihovna na ledě. Děti si během této akce mohou navíc zahrát stolní hokej, zapojit se do výtvarné dílničky a odnést si malý dárek. Pro seniory je na čtvrtek 7. 10. od 13:00 a znovu od 15:15 přichystána poutavá přednáška Mgr. Jiřího Šlajsny s názvem „Děti českých králů. Biskupové, kacíři, básníci i piráti jako potomci českých králů.“