Nepodceňujte kontrolu auta po zimní sezoně

Zima nešetřila mrazivými teplotami ani vydatnou sněhovou nadílkou. Silničáři měli proto napilno a k zajištění sjízdnosti komunikací museli sáhnout hluboko do zásob inertních materiálů, zejména soli. Je jasné, že agresivní směsi vozidlům nesvědčí, utrpět v náročné zimní sezoně mohla i nesčetně dalších šrámů. Důležité je proto nepodcenit kontrolu. Jak připravit auto na jarní provoz poradí instruktoři mosteckého autodromu.

Přezutí pneumatik

Po zimním období přichází čas na přezutí pneumatik na letní sadu. Doporučuje se přitom přezouvat, pokud průměrná denní teplota dosahuje po dobu 14 dní více než 7° Celsia.

„Neplatí tedy, že s úderem posledního březnového dne začneme přezouvat. Je důležitá teplota asfaltu. Než se prohřeje, nějakou dobu to trvá. Není proto chybou, když přezujeme až v druhé polovině dubna. Hlavně nedojíždějte zimní pneumatiky v letě. Stále platí, že lepší pár pneumatik patří vždy na zadní nápravu a na přední ten horší. Vysvětlíme a ukážeme si to podrobně v kurzu. Doporučujeme sjíždět vzorek letní pneumatiky do 3 mm, při této hloubce ještě poměrně slušně odvádí vodu, čistí se. Nezapomeňte při přezutí po ujetí zhruba 50 km zkontrolovat dotažení kol a také tlaku – za studena – v případě, že jsme nepřezouvali pneumatiku z disku, ale nasadili celá kola,“ vysvětlil instruktor bezpečné jízdy Marek Kohoutek.

Brzdový systém

S ohledem na ujeté kilometry je správné současně s výměnou pneumatik nechat odborně zkontrolovat brzdovou soustavu, tedy brzdovou kapalinu, destičky a kotouče, dále tlumiče a geometrii podvozku.

V zimě nejvíce trpí podvozek auta, a tak se vyplatí nechat si ho prohlédnout důkladně v servisu. Vedle stabilizátorů, uložení ramen náprav nebo pružin a tlumičů jsou zejména v zimě náchylné k poškození také plasty zespodu karoserie.

Provozní kapaliny

Stav brzdové kapaliny je třeba hlídat permanentně, jde doslova o život. „Zapomínat bychom neměli ani na kapalinu do ostřikovačů, respektive výměnu zimní směsi za letní. Lépe si totiž poradí s hmyzem, který znečišťuje čelní sklo,“ upřesnil instruktor.

Kurzy bezpečné jízdy

Vyzkoušet si po zimě reakce svého vozu i zvládání krizových situací za volantem je ideální v některém z kurzů bezpečné jízdy v uzavřených výcvikových prostorách polygonu mosteckého autodromu. Objednat se je možné už na květnové termíny v e-shopu na webových stránkách autodromu. K dispozici jsou zde také dárkové poukazy na kurzy.