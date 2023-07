Neposílejte intimní fotky

Případem vydírání, který se stal v uplynulých dnech, se zabývají klášterečtí policisté. Na ty se obrátil mladý muž, jehož měl oslovit neznámý pachatel vydávající se za ženu. Komunikace mezi nimi probíhala nejprve prostřednictvím chatu na Instagramu, pak se přesunula na Snapchat. Během této konverzace mladík ke své smůle zaslal fotografii svého odhaleného přirození. Ihned poté pochopil, že to byla chyba. Neznámá osoba totiž měla vzápětí zareagovat tím, že jí má poslat částku 500 amerických dolarů, jinak zmíněnou fotografii společně s jeho celkovou fotografií uveřejní na Instagramu. Muž žádné peníze neposlal a oznámil věc policistům. Ti případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání. Současně varují před zasíláním či jiným sdílením jakéhokoli intimního obsahu. Zpočátku totiž málokoho napadne, že právě on komunikuje s někým jiným, než za koho se osoba na „druhé straně“ vydává. Mějte však na paměti, že se to může stát i vám. Zasláním citlivých materiálů se můžete stát nejen obětí vydírání, ale například i sexuálního nátlaku.