Mostečtí policisté dopadli pachatele loupeže

Výsledkem prověřování mosteckých policistů je obvinění 34leté ženy a 30letého muže, oba z Mostu, ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Ti měli začátkem února fyzicky napadnout svého známého, kterého tím měli připravit o peněženku. Událost se stala v nočních hodinách u jednoho z panelových domů mostecké části Zahradní. Dvojice měla obestoupit poškozeného tak, aby nemohl odejít. Vulgární slovní napadení se mělo rázem změnit ve fyzický útok. Stíhaný Mostečan si měl kopem a několika údery do oběti vynutit vydání finanční hotovosti. Napadenému se podařilo vymanit ze ztížené pozice a snažil se z místa odejít. To se ovšem zřejmě ženě nelíbilo a z její strany mělo následovat opětovné fyzické napadení, při kterém jejich známému vypadla peněženka. Té se zmocnil první útočník a obohatil se o 700 korun. Vyostřenou situaci na místě ukončili přivolaní strážníci, kteří aktéry na místě zadrželi. Loupež se naštěstí obešla bez vážné újmy na zdraví a nebylo potřeba lékařského ošetření. Vyšetřovatel podal podnět k návrhu obou obviněných na vzetí do vazby. Žena je stíhána vazebně, muž na svobodě. V případě odsouzení je zákonem stanovená horní hranice trestu odnětí svobody na deset let.