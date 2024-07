Nezodpovědní řidiči na dálnici D8

V rámci běžného výkonu služby odhalili dálniční policisté dva hříšníky, kteří usedli za volant nákladních vozidel pod vlivem alkoholických nápojů.

První z nich byl zadržen na parkovišti u dálnice D8 o víkendu. Neboť jako řidič nákladní soupravy, dostatečně neodhal vzdálenost a při couvání svou zadní částí návěsu narazil do přední části za ním zaparkovaného tahače. Policisté na místě provedenou dechovou zkouškou na alkohol zjistili, že řidič je pod vlivem. Byla mu naměřena hladina alkoholu přesahující 1,6 promile.

Ve druhém případě policisté v pondělí krátce před polednem kontrolovali řidiče nákladní soupravy jedoucího po dálnici D8. Řidič vykazoval známky požití alkoholu a to potvrdila i dechová zkouška, která byla pozitivní. Řidič nadýchal více než 3 promile!

Policisté jeho nebezpečnou jízdu ukončili a zadrženého umístili do policejní cely.