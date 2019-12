V prosinci proběhlo finální předání a převzetí dokončené stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ od zhotovitelů, kterými byly firmy SDS Exmost a HERKUL, na Ministerstvu financí České republiky.

V současné době probíhá kolaudační řízení na dvou stavebních úřadech (Most a Litvínov) a také na Drážním úřadě.

Statutární město Most předpokládá, že do konce března 2020 budou příslušná rozhodnutí zajištěna a komunikace, včetně nového mostu, bude uvedena do provozu.