Nové nařízení vlády: Od 10 do 12 hodin obchody jen pro seniory!

Vláda zakázala od středeční půlnoci vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje.

V prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10 a 12 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let.!

Vláda by mohla poskytnout na podporu podnikatelů a firem až jeden bilion Kč, uvedl Babiš. Na přímou pomoc by šlo 100 miliard, na záruky 900 mld. Kč.

Takzvaní pendleři budou při návratu z práce do ČR procházet kontrolou příznaků onemocnění.